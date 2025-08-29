Newell’s busca levantarse en el Coloso tras la derrota en el clásico

Después del duro golpe sufrido en el clásico frente a Rosario Central, Newell’s intentará recomponer su ánimo y su fútbol este viernes, cuando reciba desde las 19 a Barracas Central en el estadio Marcelo Bielsa, por la 7ª fecha del Clausura. El arbitraje estará a cargo de Hernán Mastrángelo en un duelo que puede marcar la recuperación rojinegra ante un rival que viene siendo una de las sorpresas del campeonato.

El entrenador Fabián Fabbiani no podrá contar con dos piezas importantes. Ángelo Martino, lateral izquierdo titular, fue transferido al CSKA Sofía de Bulgaria y su partida deja un hueco en la defensa. Además, Luciano Herrera quedó descartado por una molestia en el solio, lo que le impide estar disponible para este compromiso. Dos bajas sensibles en un momento donde el equipo necesita solidez y variantes.

Con este panorama, la gran incógnita es si Newell’s se plantará con tres o cuatro defensores. En el caso de mantener la línea de tres, Noguera, Cuesta y Sosa serían los centrales, con Montero y Tavares ocupando las bandas. En el mediocampo, Juan Espino se mantendrá en el arco, Éver Banega se perfila como eje en el círculo central acompañado por Martín Fernández Figueira, mientras que más adelantado estará Maroni. En ofensiva, Cocoliso González es número puesto, pero la gran duda pasa por el estado físico de Darío “Pipa” Benedetto, quien no está en condiciones de disputar más de 50 minutos: se lo probará en la previa para definir si arranca de titular o ingresa en el complemento.

La Lepra sabe que necesita reaccionar rápido y reencontrarse con su gente en el Parque de la Independencia. Barracas, sólido y confiado, aparece como un examen exigente en un escenario cargado de expectativas. La transmisión del partido podrá seguirse desde las 17 por Estadio 3, en Cadena 3 Rosario.