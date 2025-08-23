En vivo

La Previa

Daniel Basterra

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Ctral. vs. Newell´s

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Colón vs. Chacarita

Santa Fe

En vivo

Fuera de lista

Andrés Manzur

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Toco y me voy

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Estadio 3 Notas

Central y Newell's igualan sin goles un duelo intenso en el Gigante de Arroyito

Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, Youtube y app.     

23/08/2025 | 17:30Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Rosario Central vs. Newell's. Fecha 6. Torneo Clausura 2025.

FOTO: Central y Newell's, alineaciones confirmadas para un duelo a todo o nada.

Este sábado a las 17:30, Rosario vuelve a vivir una jornada cargada de emociones con una nueva edición del clásico entre Rosario Central y Newell’s Old Boys, correspondiente a la fecha interzonal de la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025.

El duelo se disputa en el estadio Gigante de Arroyito. Dirige Darío Herrera y José Carreras está en el VAR. Transmite (desde las 13.30) Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, Youtube y app.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Rosario Central, dirigido por Ariel Holan, llega invicto en el campeonato, aunque con un rendimiento irregular. Acumula una victoria y cuatro empates —los últimos tres de manera consecutiva, incluyendo el 1-1 ante Deportivo Riestra— y se posiciona quinto en la Zona B con siete puntos, a cuatro del puntero River y liderando la tabla anual.

Sin embargo, su funcionamiento futbolístico aún genera dudas, por lo que el clásico se presenta como una oportunidad para consolidarse.

Por su parte, el Newell’s de Cristian Fabbiani intentará cortar la racha negativa ante su eterno rival. La Lepra se encuentra décima en la Zona A con seis unidades, apenas a un punto de los puestos de clasificación, aunque viene en levantada y con “buenas sensaciones”.

El Gigante de Arroyito se prepara para vibrar con uno de los encuentros más pasionales del fútbol argentino y con un condimento adicional: la vuelta de "Fideo" Di María. Su última presencia en este encuentro fue hace 18 años. Jugó dos: ganó uno y perdió uno ¿Y el tercero?

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

En desarrollo

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho