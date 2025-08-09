En vivo

La Cadena del Gol

Boca vs. Racing

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Boca vs. Racing

Rosario

En vivo

Fuera de lista

Andrés Manzur

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Toco y me voy

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Estadio 3 Notas

Central visita a Atlético Tucumán con la ilusión de volver al triunfo

El equipo de Ariel Holan visitará a Atlético Tucumán por la cuarta fecha. Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario.

09/08/2025 | 16:57Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El Canalla llega invicto, con una victoria y dos empates.

  1.

    Audio. Central visita a Atlético Tucumán con la ilusión de volver al triunfo y la magia

    Cadena 3 Rosario

    Episodios

Rosario Central se presenta esta noche en Tucumán con la misión de recuperar la sonrisa y reafirmar su lugar en la parte alta del Torneo Clausura 2025. Desde las 20.45, en el Monumental José Fierro y con transmisión de Estadio 3 por Cadena 3 Rosario, el equipo de Ariel Holan visitará a Atlético Tucumán por la cuarta fecha, con la necesidad de reencontrar el rendimiento futbolístico que supo mostrar en la primera parte del año, antes de la llegada de figuras como Ángel Di María y Alejo Véliz.

Curiosamente, en un plantel que debería haberse potenciado con estas incorporaciones de jerarquía, Central perdió volumen de juego y aún no logra encontrar la consistencia futbolística que lo sostenga como candidato sólido. Los números acompañan hasta ahora, con una victoria y dos empates, pero la sensación dentro del club y la hinchada es que el equipo no está en el camino correcto para pelear por los objetivos mayores.

El técnico Ariel Holan decidió romper con el tradicional doble cinco de marca que conformaban Federico Navarro y Franco Ibarra, y apostar por un sistema más ofensivo, probando durante la semana un 4-3-3 que podría ser clave para potenciar el juego y especialmente para que Di María deje de estar tan solo en ofensiva. La intención es que Central pueda sacar mayor provecho del jugador más destacado que surgió en los últimos años de sus divisiones inferiores.

Ángel Di María, sin desentonar, cumplió con lo esperado y convertido dos penales, pero la sensación general es que puede dar mucho más. La misma lectura se aplica a Alejo Véliz, una apuesta fuerte de Central que hasta el momento no ha encontrado el lugar ni el sistema ideal para mostrar todo su potencial ni para aumentar su cuota goleadora.

Por su parte, Atlético Tucumán llega con un ánimo alto después de haber dejado en el camino a Boca en la Copa Argentina, y la expectativa en la provincia es máxima ante la visita del histórico futbolista rosarino.

Será una verdadera fiesta en el estadio Monumental José Fierro, donde Central buscará no solo los tres puntos sino también recuperar ese volumen de juego que todavía no ha mostrado en este inicio de campeonato.

Hoy desde las 18:30hs, seguí todo el análisis y la previa del partido Atlético Tucumán vs. Rosario Central en Cadena 3 Rosario.

Lectura rápida

¿Qué equipo juega esta noche? Rosario Central se enfrenta a Atlético Tucumán.

¿Quién es el técnico de Rosario Central? El técnico es Ariel Holan.

¿Cuándo se lleva a cabo el partido? El partido se juega esta noche a las 20.45.

¿Dónde se realiza el encuentro? El encuentro se realiza en el Monumental José Fierro.

¿Por qué es importante este partido para Rosario Central? Es importante para recuperar el rendimiento y reafirmar su lugar en la parte alta del Torneo Clausura 2025.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho