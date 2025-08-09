Central visita a Atlético Tucumán con la ilusión de volver al triunfo

Rosario Central se presenta esta noche en Tucumán con la misión de recuperar la sonrisa y reafirmar su lugar en la parte alta del Torneo Clausura 2025. Desde las 20.45, en el Monumental José Fierro y con transmisión de Estadio 3 por Cadena 3 Rosario, el equipo de Ariel Holan visitará a Atlético Tucumán por la cuarta fecha, con la necesidad de reencontrar el rendimiento futbolístico que supo mostrar en la primera parte del año, antes de la llegada de figuras como Ángel Di María y Alejo Véliz.



Curiosamente, en un plantel que debería haberse potenciado con estas incorporaciones de jerarquía, Central perdió volumen de juego y aún no logra encontrar la consistencia futbolística que lo sostenga como candidato sólido. Los números acompañan hasta ahora, con una victoria y dos empates, pero la sensación dentro del club y la hinchada es que el equipo no está en el camino correcto para pelear por los objetivos mayores.

El técnico Ariel Holan decidió romper con el tradicional doble cinco de marca que conformaban Federico Navarro y Franco Ibarra, y apostar por un sistema más ofensivo, probando durante la semana un 4-3-3 que podría ser clave para potenciar el juego y especialmente para que Di María deje de estar tan solo en ofensiva. La intención es que Central pueda sacar mayor provecho del jugador más destacado que surgió en los últimos años de sus divisiones inferiores.

Ángel Di María, sin desentonar, cumplió con lo esperado y convertido dos penales, pero la sensación general es que puede dar mucho más. La misma lectura se aplica a Alejo Véliz, una apuesta fuerte de Central que hasta el momento no ha encontrado el lugar ni el sistema ideal para mostrar todo su potencial ni para aumentar su cuota goleadora.

Por su parte, Atlético Tucumán llega con un ánimo alto después de haber dejado en el camino a Boca en la Copa Argentina, y la expectativa en la provincia es máxima ante la visita del histórico futbolista rosarino.

Será una verdadera fiesta en el estadio Monumental José Fierro, donde Central buscará no solo los tres puntos sino también recuperar ese volumen de juego que todavía no ha mostrado en este inicio de campeonato.

Hoy desde las 18:30hs, seguí todo el análisis y la previa del partido Atlético Tucumán vs. Rosario Central en Cadena 3 Rosario.