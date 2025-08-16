Central quiere mantener el invicto ante Riestra en el Gigante de Arroyito

Rosario Central recibe este sábado a Deportivo Riestra en el Gigante de Arroyito, desde las 18:30, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro será dirigido por Yael Falcón Pérez, con Germán Delfino como encargado del VAR, y contará con la transmisión de Estadio 3 por Cadena 3 Rosario desde las 16:30.

El equipo dirigido por Ariel Holan llega invicto al partido y busca mantener la racha de cara al clásico. Además del resultado, el entrenador auriazul apunta a mejorar el funcionamiento colectivo y aprovechar la calidad de figuras como Ángel Di María, que podría ser determinante en el ataque.

Por su parte, Deportivo Riestra, comandado por Gustavo Benítez, intentará recuperarse de la caída frente a Defensa y Justicia y dar un golpe en el Gigante de Arroyito para posicionarse en la parte alta de la zona B. La formación del conjunto visitante podría incluir a Ignacio Arce; Cristian Paz, Juan Cruz Randazzo, Nicolás Caro Torres, Nicolás Sansotre y Rodrigo Gallo; Pablo Monje y Mateo Ramírez; Leonardo Landriel, Alexander Díaz y Jonathan Herrera.

En el último entrenamiento, Holan sorprendió al probar un doble 9 en el ensayo con la mayoría de titulares: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra; Ángel Di María, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Alejo Véliz y Enzo Copetti. Entre los concentrados también figuran Axel Werner, Ignacio Ovando, Juan Giménez y Juan Manuel Elordi, así como Santiago López, que superó una dolencia en el tobillo.

El partido ante Riestra representa una nueva prueba para Central, no solo para mantener el invicto sino también para afinar detalles tácticos de cara a compromisos claves del torneo. Los auriazules esperan que la dupla ofensiva y la calidad individual de sus referentes logren inclinar la balanza en el marcador y dar tranquilidad a los hinchas antes del clásico.