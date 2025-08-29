A Newell's se lo dieron vuelta y cayó 2 a 1 con Barracas Central en el Coloso
La "Lepra" había empezado ganando tempranamente con gol de "Charly" González, pero en la última del PT lo empató Bruera. En el segundo, un penal que convirtió Tapia lo selló para el "Guapo".
29/08/2025 | 21:03Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Newell's vs. Barracas Central. Fecha 7. Torneo Clausura. Liga Profesional.
