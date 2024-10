Lunari: "Cortamos una racha importante, hay que jugar un poquito mejor"

En una entrevista con Estadio 3 por Cadena 3 Rosario, Ricardo Lunari, director técnico de Newell''s Old Boys, destacó la importancia de los recientes resultados obtenidos por su equipo, aunque subrayó la necesidad de elevar el nivel de juego para consolidar las mejoras.

"Lo más positivo son los puntos que sacamos. Cortamos una racha importante. Ahora el objetivo es empezar a jugar un poquito mejor", afirmó Lunari, quien se mostró satisfecho con los 7 puntos de los últimos 9 posibles, un respiro tras una serie de resultados adversos. “Fueron pequeños pasos que pudimos dar después de que los resultados no se estaban dando”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

No obstante, el entrenador fue claro al señalar que aún queda trabajo por hacer: "Creemos que el incendio se apagó, pero sabemos que se puede volver a prender. Tenemos un poquito más de oxígeno y ahora es momento de arriesgar un poquito más".

El DT también expresó su inconformidad con el nivel mostrado por sus dirigidos en algunos encuentros: "No me gustó que el equipo juegue a lo que puede. Me gustaría que juegue a lo que uno quiere. Con trabajo vamos a ir mejorando", afirmó, dejando en claro su deseo de que Newell''s logre un fútbol más elaborado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Me gustaría jugar mejor. Cuando empecemos a lograr que la posesión sea más inteligente o en confiar en nosotros, vamos a tener mayor calidad de juego", explicó.

Por último, el técnico comentó sobre las variantes tácticas que maneja para el futuro cercano. Aunque ha utilizado un esquema con doble delantero, indicó su preferencia por sistemas como el 4-4-1-1 o el 4-2-3-1 cuando opte por cambiar su planteo ofensivo.