Guiñazú: “Elijo los jugadores, pero ellos deben demostrar si están a la altura”

Pablo Guiñazú fue el encargado de los apuntados por el club del Parque Independencia para sumarse al equipo para afrontar los octavos de final de la Copa Sudamericana y la Copa de la Liga Profesional. En ese marco, arribaron Guillermo May, Augusto Schott, Ignacio Schor, Esteban Fernández y Carlos Ordoñez.

En diálogo con Estadio 3, por Cadena 3 Rosario, el “Cholo” destacó que la primera charla para su retorno al club se dio con el entrenador Gabriel Heinze, y añadió: “En el trabajo de director deportivo, que es venir a ayudar y aportar lo que se aprendió en el fútbol, uno debe aprender cosas también”.

“Todo es consensuado, tratamos de darle lo mejor. Agarramos una época en la que nada es fácil por temas económicos. Temas que a todos los clubes les es difícil afrontar”, continuó Guiñazú.

Sobre su mercado de pases, el director de Fútbol Profesional de Newell’s dijo que no se puede calificar como “bueno o malo”, e indicó: "Vinieron chicos para competir. No se entendía por qué traíamos a Schott para el lateral derecho, y después se conoció lo de Mosquera. Nuestros tiempos no son los de los jugadores que vamos a buscar. Son negociaciones y cada uno defiende lo suyo. Se hizo un trabajo grande y después se concreta o no. No queda solo en lo que la institución quiera”.

“Se hicieron muchas gestiones por nombres importantes, sin desmerecer a quienes vinieron, pero haciéndome cargo de todo. El mercado tiene dos fases: lo que podés incorporar y lo que no dejás salir. Eso es importante. Vinieron a buscar jugadores que han jugado y tienen vidriera”, expresó.

Guiñazú subrayó que “los jugadores hablan por sí solos”, y que “se trabaja duro para darle lo mejor a Gabriel”. “Nos preocupa el caso de Ordoñez. No hay que olvidar que tiene 21 años. El periodo de adaptación no fue fácil. Si bien uno sueña con que juegue rápido, sabiendo que el fútbol argentino es bravo no le ha sido fácil”, apuntó.

“Es toda responsabilidad mía elegir los nombres, pero también los jugadores deben hacer por merecer. Después, si tienen 21 años y son de Chile o Colombia... Es fútbol profesional. Tendrán que demostrar si están o no a la altura, cuánto les cuesta insertarse, pero acá cada uno tiene su grado de responsabilidad. Después la mayor es mía, pero siempre apostando y creyendo en que Carlos puede darnos mucho por edad, proyección y lo que es futbolísticamente. Sin lugar a dudas le esta costando", atendió.

"Tendrá que acelerar sus procesos para jugar como pretendemos”, aclaró el “Cholo”. Además, dio a conocer cómo se llevan a cabo las negociaciones: “Yo hago la gestión que me convence y pregunto sobre valores. Una vez hecho, se deriva a Nacho Astore y la CD, que administran el dinero”.

“Lo de Esteban Fernández es futbolístico, pero se está adaptando a la forma de trabajo de Gabriel. Debe demostrar que está para usar la camiseta de Newells. Se traen posiciones específicas”, concluyó.