Zayn Malik pospuso su gira por Estados Unidos tras la muerte de Liam Payne

El británico Zayn Malik decidió posponer su gira estadounidense después de la trágica muerte de su ex compañero de One Direction, Liam Payne.

El cantante falleció a los 31 años, tras caer desde el tercer piso del balcón de un hotel en el barrio porteño de Palermo.

Malik estaba a punto de comenzar su gira por Estados Unidos, que estaba planificada para comenzar el miércoles de la semana que viene en San Francisco.

El artista se expresó a través de un posteo en redes sociales diciendo a sus fans que pospondría su show: "Dada la dolorosa pérdida experimentada esta semana, he tomado la decisión de posponer la etapa estadounidense del Stairway to the Sky Tour".

Para la tranquilidad de sus seguidores, aseguró que las fechas se reprogramarán para enero y que las entradas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas.

"Los amo a todos y gracias por su comprensión", agregó..

El jueves, Malik rindió homenaje a Payne y dijo que "guardaré todos los recuerdos que tengo contigo en mi corazón para siempre".

"Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por darte un último abrazo y despedirme de ti como es debido y decirte que te amaba y te respetaba profundamente", agregó.

Payne y Malik saltaron a la fama mundial como parte de la banda de chicos One Direction, creada en el programa de televisión The X Factor en 2010, y cantaron junto con sus compañeros de banda Harry Styles, Louis Tomlinson y Niall Horan.

Malik dejó el grupo en 2015 para embarcarse en una carrera como cantante en solitario, y la banda luego se separó en 2016.