Yanina Latorre y su equipo se involucran en el conflicto con Paula Bernini en TN

Durante un reciente programa de América, Yanina Latorre y su equipo abordaron el creciente conflicto laboral de Paula Bernini, conocida por su trayectoria como movilera en TN.

La periodista se destacó por su cobertura del caso Loan, lo que la llevó a asumir la conducción de “Tempraneros”. Sin embargo, sus colegas han compartido en chats su descontento con el cambio en su comportamiento tras su ascenso.

En el programa, se mencionaron que sus compañeros se habrían quejado con frases como: “De golpe pidió asistente”, lo que refleja el malestar por su nueva actitud.

Latorre interpretó esta situación como un posible indicio de envidia, afirmando: “Cuando te empiezan a vender los chats y a decir esto, me da que hay un poco de envidia también”. Sin embargo, su colega Majo Martino manifestó su desconfianza, agregando: “Igual me lo contaron personas que trabajan con ella, que no la quiere nadie por sus tratos. Me están diciendo eso”.

Yanina continuó explicando que la incomodidad entre los trabajadores del canal, algunos de los cuales llevan 20 años allí, ha aumentado desde que Bernini ascendió, aludiendo a sus “nuevas ínfulas”.

Latorre enfatizó: “El panelista, el conductor y el microfonista somos todos lo mismo. Para mí somos todos compañeros de laburo. Yo no soy la jefa de nadie”, dejando claro su postura sobre la jerarquía en el trabajo.

En otro segmento del programa, Carlos Monti reiteró la problemática, señalando que también había recibido comentarios de otros colegas de Bernini, afirmando: “Hay mensajes internos que son irreproducibles y otros que son muy tristes”.