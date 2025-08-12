Yanina Latorre denunció supuesta manipulación de trolls en caso Icardi y China Suárez

Yanina Latorre volvió a Buenos Aires cargada de información sobre el Wandagate y descargó todo en Sálvese quien pueda, el ciclo que conduce en América TV. Mientras pasaban un informe con las novedades sobre la relación entre Benjamín Vicuña y la China Suárez, la conductora dio a conocer una bizarra teoría sobre el supuesto apoyo que recibe la pareja de Mauro Icardi.

"Yo estoy convencida de que alguna de las partes contrata trolls para Twitter. Porque no puede ser la cantidad de bardeadas que recibe Wanda todos los días y es todo parejo. Todos dicen medio lo mismo, tienen poco seguidores", mencionó la rubia.

Y lanzó picante: "¿Icardi contrata trolls a la China?". Mientras que Popgold opinó que "no sería una rareza".

Latorre respaldó su teoría remarcando los comentarios que recibió Benjamín Vicuña en el video recibiendo a sus hijos, donde recibió una tonelada de “hate” de parte de los fans de la China: "Sabés lo que me hace pensar que son trolls. Nunca vi tanto fanatismo ni, por un lado, ni por el otro. Qué es lo que le pasa a la gente que está tan preocupada por analizar un video de Vicuña. Para mí es mucho".

Ante ello, Popgold sumó: "Estos tuits tienen un sobreanálisis que al menos denota que hay un poco de información extra que no lo tiene una persona que solo consume redes".