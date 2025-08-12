Yanina Latorre denunció supuesta manipulación de trolls en caso Icardi y China Suárez
La conductora de SQP analizó los comentarios a favor de la pareja, sosteniendo que parecen falsos. Aseguró que estas interacciones parecen ser manipuladas y cargadas de odio hacia Benjamín Vicuña.
12/08/2025 | 10:04Redacción Cadena 3
FOTO: Yanina Latorre denunció supuesta manipulación de trolls en caso Icardi y China Suárez
Yanina Latorre volvió a Buenos Aires cargada de información sobre el Wandagate y descargó todo en Sálvese quien pueda, el ciclo que conduce en América TV. Mientras pasaban un informe con las novedades sobre la relación entre Benjamín Vicuña y la China Suárez, la conductora dio a conocer una bizarra teoría sobre el supuesto apoyo que recibe la pareja de Mauro Icardi.
"Yo estoy convencida de que alguna de las partes contrata trolls para Twitter. Porque no puede ser la cantidad de bardeadas que recibe Wanda todos los días y es todo parejo. Todos dicen medio lo mismo, tienen poco seguidores", mencionó la rubia.
Y lanzó picante: "¿Icardi contrata trolls a la China?". Mientras que Popgold opinó que "no sería una rareza".
Latorre respaldó su teoría remarcando los comentarios que recibió Benjamín Vicuña en el video recibiendo a sus hijos, donde recibió una tonelada de “hate” de parte de los fans de la China: "Sabés lo que me hace pensar que son trolls. Nunca vi tanto fanatismo ni, por un lado, ni por el otro. Qué es lo que le pasa a la gente que está tan preocupada por analizar un video de Vicuña. Para mí es mucho".
Ante ello, Popgold sumó: "Estos tuits tienen un sobreanálisis que al menos denota que hay un poco de información extra que no lo tiene una persona que solo consume redes".
Lectura rápida
¿Qué teoría compartió Latorre? La teoría trata sobre la posible contratación de trolls en Twitter para manipular opiniones sobre la China Suárez y Mauro Icardi.
¿Quiénes son los principales involucrados? La conductora Yanina Latorre, Mauro Icardi, Benjamín Vicuña y la China Suárez.
¿Qué dijo Latorre acerca de los comentarios? Latorre mencionó que los comentarios negativos hacia Vicuña parecían orquestados y que había un fanatismo extraño.
¿Cómo reaccionó Popgold a las declaraciones de Latorre? Popgold coincidió con Latorre, sugiriendo que los tuits presentaban un análisis excesivo.
¿Dónde se realizó la denuncia de Latorre? La denuncia se realizó en el programa Sálvese quien pueda de América TV.
[Fuente: Noticias Argentinas]