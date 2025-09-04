Ximena Capristo revivió su enfrentamiento con Eliana Guercio y reveló por qué se pelearon
La ex Gran Hermano expresó que ahora está en buenos términos con quien supo ser una gran amiga.
04/09/2025 | 10:00Redacción Cadena 3
FOTO: Ximena Capristo revivió su enfrentamiento con Eliana Guercio y reveló por qué se pelearon
Eliana Guercio rememoró su viejo conflicto con Ximena Capristo en el streaming Se picó y contó que la ex Gran Hermano la habría tratado de "gato" años atrás. Sin quedarse atrás, la morocha reveló el verdadero origen de su pelea.
En Sálvese quien pueda, Capristo reaccionó a las declaraciones de su ex amiga y contó el porqué de su histórica pelea: “Le hizo una mala jugada a una amiga mía. Le cagó el novio”, aseguró.
Desde aquella situación, la amistad entre ellas se vio muy afectada: “Ellas dos se pelean y todo queda mal. Nuestra relación ahí también se rompió”.
Además, detalló que vínculo tenía su amiga con la persona con la cual Guercio estuvo: “Él era famoso, cantante, empresario. Muy conocido. No era el novio de mi amiga, pero estaban empezando a salir”.
Y soltó que su amiga “no está más”, por lo que Yanina Latorre y Majo Martino especularon que se trataba de Silvina Luna: “Silvina después recompuso con todo el mundo. Ella siempre fue más buena que yo”.
La ex Gran Hermano confesó que su histórico enfrentamiento llegó a su fin y que ahora está en buenos términos con su amiga: “Cuando murió Silvi, ella me mandó un mensaje. Buena onda. Eliana ahora es otra mina. En ese momento, necesitaba un abrazo y se lo di”.
Y agregó: “Después me la encontré en la cancha de Boca y buena onda, también”.
Lectura rápida
¿Qué conflicto revivió Ximena Capristo?
El conflicto con Eliana Guercio, que se centró en un enfrentamiento por un novio.
¿Qué reveló Ximena Capristo sobre la amistad con Eliana Guercio?
Capristo indicó que ahora están en buenos términos y que la relación se ha recompuesto.
¿Cuál fue el motivo de la pelea entre Ximena y Eliana?
Capristo acusó a Guercio de haberle hecho una mala jugada a una amiga.
¿Cómo respondieron Yanina Latorre y Majo Martino?
Especularon que la amiga mencionada por Capristo sería Silvina Luna.
¿Cómo es la situación actual entre Ximena Capristo y Eliana Guercio?
Ambas se encuentran en buenos términos tras tiempo de conflicto.
[Fuente: Noticias Argentinas]