Wanda Nara quiere ver preso a Mauro Icardi: "Hay paralelismos con el caso de Julieta Prandi"

Wanda Nara se conmovió hasta las lágrimas al hablar sobre su causa penal contra Mauro Icardi y comparar su caso con el de Julieta Prandi, quien recientemente logró que su ex fuera declarado culpable por abuso sexual y tenga que cumplir una pena de 19 años de prisión.

Tras dar a entender que Mauro Icardi y La China Suárez estarían esperando su primer hijo, se quebró al recordar episodios que tuvo que vivir mientras convivía con el futbolista.

"Decidí separarme y es un calvario, hay muchos paralelismos con el caso de Julieta Prandi. Yo viví violencia de género, tres veces me dejó encerrada. Hubo violencia con todos, hay muchas situaciones que ustedes no conocen", aseguró Wanda con lágrimas en los ojos al recordar los episodios que tuvo que atravesar.

"Los invito a investigar en la Justicia penal, va a tardar la Justicia como pasó con Julieta Prandi, pero va a llegar", agregó la conductora, que tiene varias causas contra su ex por violencia de género.

"En mi caso, lamentablemente sí llegaron a los golpes", reconoció Wanda, pero evitó responder a las preguntas sobre si hubo también abuso sexual.