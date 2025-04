Wanda Nara compartió una sugerente imagen tras ruptura con L-Gante y causando revuelo en redes

Wanda Nara, la destacada modelo y conductora argentina, encendió las redes al publicar una sugerente fotografía en su cuenta de Instagram, justo después de dar por finalizada su relación con L-Gante. La imagen tuvo una gran repercusión y recibió numerosos elogios por parte de sus seguidores, incluyendo un particular mensaje del futbolista mexicano Daniel Guzmán Jr., quien le dedicó un "te amo".

Este gesto dejó a Wanda atónita, quien respondió en la plataforma con un emoji que denotaba sorpresa ante la declaración de amor inesperada. Esta situación refleja el constante interés mediático que rodea a la influencer y su vida privada.

Sin embargo, la historia no termina allí. Ivana Icardi, hermana del famoso futbolista Mauro Icardi, reveló que Guzmán Jr. habría intentado conquistarla previamente a través de redes sociales. En un mensaje del año 2019, el futbolista le dijo: "Hola Ivana, ¿cómo estás? Solo quería saludarte, que Dios te bendiga".

Ivana compartió este antiguo mensaje, acompañándolo con una reflexión sobre la percepción de éxito y dignidad en las mujeres. A través de su cuenta de Instagram, expresó: "Para las que a veces se creen que ciertas son unas triunfadoras, vengo a recordarles que otras muchas no lo 'parecemos' tanto porque tenemos dignidad, no somos interesadas y no rogamos atención del macherío a toda costa para ser mantenidas. Pero oportunidades no faltan".