Viviana Canosa volvió a la televisión: "Viva la libertad de expresión"

Viviana Canosa debutó con su programa "Viviana en vivo", por El Trece, y empezó con un fuerte mensaje sobre la libertad de expresión, una bandera que levanta y que quiere defender, según aseguró.

"Hola, ¿Cómo están? Buenas tardes, estoy muy feliz y agradecida. Es una fiesta hermosa estar entrando a tu casa, estar comenzando, tener trabajo, gracias por dejarme entrar a tu casa. Estoy muy emocionada, el corazón me está por estallar", dijo la conductora al comenzar su ciclo.

Luego habló de actualidad: “Les importa un pito lo que le está pasando a la gente, quiero hablar de la libertad de expresión, para mí es una bandera”.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Viviana pidió una foto de Jorge Lanata para recordarlo: “A Lanata lo extrañamos mucho, necesitamos un tipo así, no se puede hacer periodismo si nos autocensuramos, no soy ensobrada, ni tomo champagne ni escucho ópera los domingos en la Quinta de Olivos”.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

"Queremos voces libres, no queremos ser víctimas de la guillotina. Estoy muy feliz, pero no puedo no arrancar diciendo esto, nunca hago las cosas por oportunismo, las hago por convicción", aclaró, para darle pie a varios periodistas de distintos medios opinando sobre la libertad de expresión.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Canosa pidió que "no nos peleemos entre los argentinos" y que "no defendamos políticos". Tras su editorial, sus panelistas comenzaron a opinar sobre el tema. El equipo lo completan: Gabriel Levinas, Damián Rojo, Mariano Roa, Débora D''Amato y Pampa Mónaco.