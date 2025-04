Viviana Canosa criticó a Lizy Tagliani en un conflicto mediático que sacudió el escenario argentino

Viviana Canosa arremetió contra Lizy Tagliani en un reciente enfrentamiento mediático. En medio de una serie de acusaciones, la periodista afirmó que “me hinchó las pelotas” y pidió la oportunidad de confrontar a la peluquera cara a cara.

La disputa se originó por lo que Canosa describe como una “cucharita de plata”, pero ella asegura que la problemática es mucho más profunda. “No tenía ninguna intención de contar ni decir nada. Hay cosas que me pegan; se me removieron un montón de cosas y tuve ganas de decirlo. La gente me conoce hace 34 años, la verdad es que se dicen tantas cosas de uno y uno no puede defenderse”, explicó la conductora.

A pesar de que existen versiones contradictorias en el ámbito, Canosa mantuvo su postura: “Sentí que era la verdad, no una verdad lo que dije. No tengo ningún problema en ir a declarar nada si me quiere querellar. ‘El que nada debe, nada teme’ y no temo nada”.

La periodista no dudó en expresar su confusión ante los mensajes de Tagliani, quien le había expresado admiración y felicitaciones por el trabajo que realiza, incluso por su hija de 12 años, Martina. “No entiendo cómo después de todo lo que me hizo, me mandaba mensajes diciendo que soy re profesional y le encanta lo que hago”, comentó Canosa.

Finalizando su relato, la comunicadora se mostró decidida y contundente: “El día en que la apuré, arrugó. La quiero frente a frente, a ver qué pasa; no tengo ningún problema. Me hinchó las pelotas en serio. Siento que son 34 años laburando y aunque, por supuesto, que he cometido errores como todo el mundo, hay una línea que no se debe cruzar. No tenía nada personal con ella, yo solo la ayudé”.