Vero Lozano se defendió ante los comentarios de Fernanda Iglesias sobre ella
La conductora se refirió a la panelista cuando citó a la película "Sé lo que hicieron el verano pasado".
24/09/2025 | 15:21Redacción Cadena 3
FOTO: “Quiso decir que yo le como la boca a Analía Franchín”: Vero Lozano le contestó a Fernanda Iglésias
La conductora Verónica Lozano sostuvo que la panelista Fernanda Iglesias "quiso decir que -Lozano- le había comido la boca a Analía Franchín", luego de que la periodista de Puro Show sostuvo sólo hizo un chiste al citar el título de la película "Sé lo que hicieron el verano pasado".
En diálogo con Nahuel Saa (La Criti), Lozano apuntó: “No sé, ella dijo que había visto una película o no sé lo que era. No tengo idea y no me importa. No lo digo despectivamente, pero no tengo nada que ocultar. No sé si quiso decir que yo le como la boca a Analía, no sé. Qué piense cada uno lo que quiera”.
Asimismo, la comunicadora se refirió a los futuros participantes ya confirmados del programa MasterChef Celebrity que conducirá Wanda Nara: “Maxi -López- me sorprendió muchísimo porque ‘What the fuck, Maxi?’ y Luis Ventura también”.
Sobre la presentadora del ciclo que se emitirá por Telefe, Lozano consideró: “Wanda es re pilla, se va a llevar bien con todos y va a picantear con quien tenga que hacerlo y va a dar show”.
Por último, Vero no dudó en interiorizarse en la polémica que atraviesan los Premios Martín Fierro que abarcan una gran diversidad de categorías: “Necesitan plata hablando en serio y por eso hay rubros que se ofrecen. Pero el de mascotas (...) yo chocha porque Copito va a ir a la tele y tiene posibilidad de ganarlo”.
[Fuente: Noticias Argentinas]