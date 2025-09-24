FOTO: Valentina Cervantes sobre su futuro en MasterChef Celebrity: “La gente no me tiene fe"

Valentina Cervantes volvió al país para comenzar con las grabaciones de MasterChef Celebrity, que comenzaron esta semana. La pareja de Enzo Fernández habló con Vero Lozano y habló sobre su preparación para el reality que conduce Wanda Nara.

La influencer confesó que dio vueltas en su decisión, porque significaba mover su centro de vida a Argentina, cuando ya está establecida en Inglaterra: “Dudé un poco en aceptar la propuesta por la distancia. Me traje al bebé acá y la nena se quedó en Inglaterra porque comenzó el colegio en septiembre”.

"Me voy organizando, cuando ella tenga vacaciones la voy a traer a Argentina y después va volver a ir", agregó.

Sobre su talento en la cocina, adelantó que se estuvo preparando para el desafío: "Siento que la gente no me tiene fe pero yo tengo idea, entonces digo que no sé, que saquen sus conclusiones. Yo soy más de lo dulce, pastelería, suelo hacer esas cosas. Pero voy bien igual, me hicieron cocinar mucho tiempo".

Además, reveló cuáles son los platos clásicos en su casa: “Enzo come muchos pescados, mucho Omega 3 en su cuerpo. Más eso, salmón, pescados blancos, capaz acá no se consume tanto”.

Su pareja la alentó para que se anime a probar suerte en el reality: "Lo consulté con él y me acompañaba porque él está con la nena. Es un desafío para los dos".