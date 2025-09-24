En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Agostina Brunetti

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Valentina Cervantes sobre su futuro en MasterChef Celebrity: “La gente no me tiene fe"

La influencer sorprendió al revelar que comidas le cocina a Enzo Fernández.

24/09/2025 | 17:52Redacción Cadena 3

FOTO: Valentina Cervantes sobre su futuro en MasterChef Celebrity: “La gente no me tiene fe"

Valentina Cervantes volvió al país para comenzar con las grabaciones de MasterChef Celebrity, que comenzaron esta semana. La pareja de Enzo Fernández habló con Vero Lozano y habló sobre su preparación para el reality que conduce Wanda Nara.

La influencer confesó que dio vueltas en su decisión, porque significaba mover su centro de vida a Argentina, cuando ya está establecida en Inglaterra: “Dudé un poco en aceptar la propuesta por la distancia. Me traje al bebé acá y la nena se quedó en Inglaterra porque comenzó el colegio en septiembre”.

"Me voy organizando, cuando ella tenga vacaciones la voy a traer a Argentina y después va volver a ir", agregó.

Sobre su talento en la cocina, adelantó que se estuvo preparando para el desafío: "Siento que la gente no me tiene fe pero yo tengo idea, entonces digo que no sé, que saquen sus conclusiones. Yo soy más de lo dulce, pastelería, suelo hacer esas cosas. Pero voy bien igual, me hicieron cocinar mucho tiempo".

Además, reveló cuáles son los platos clásicos en su casa: “Enzo come muchos pescados, mucho Omega 3 en su cuerpo. Más eso, salmón, pescados blancos, capaz acá no se consume tanto”.

Su pareja la alentó para que se anime a probar suerte en el reality: "Lo consulté con él y me acompañaba porque él está con la nena. Es un desafío para los dos".

Lectura rápida

¿Quién es Valentina Cervantes?
Es una influencer y la pareja de Enzo Fernández, quien participa en MasterChef Celebrity.

¿Cuándo comenzó a grabar MasterChef Celebrity?
Las grabaciones de MasterChef Celebrity comenzaron esta semana, según Valentina Cervantes.

¿Qué le preocupa a Valentina sobre la competencia?
Cervantes manifestó que siente que la gente no tiene fe en sus habilidades culinarias.

¿Qué tipo de cocina le gusta a Valentina?
A Valentina le gusta más la pastelería y lo dulce, aunque se siente preparada para el desafío.

¿Cómo se organiza Valentina para estar en Argentina?
Ella se organizó para traer a su bebé y planea traer a su hija en vacaciones del colegio.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho