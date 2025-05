Urgente internación de Venezia, la hija de Melody Luz y Alex Caniggia por broncoespasmo

Venezia, la hija de Melody Luz y Alex Caniggia, fue internada de urgencia el jueves por la tarde debido a complicaciones respiratorias, específicamente un broncoespasmo. La noticia fue dada a conocer por el periodista Pepe Ochoa en el programa LAM. Según sus informes, la situación de la pequeña ha mejorado y permanece en observación, lo que ha alivido a sus padres. Ochoa destacó que la niña "está fuera de peligro", lo que permite respirar con más tranquilidad.

Alrededor de la medianoche, Melody Luz compartió en sus historias de Instagram una emotiva imagen donde aparece abrazando a su hija. Acompañó la foto con un mensaje esperanzador: "Mejorando. Es una guerrera la chancha", refiriéndose a la fortaleza de Venezia. En la imagen, se puede ver que la bebé tiene puesta una cánula nasal, lo que indica la atención médica que ha recibido.

Melody relató el momento en que se dio cuenta de que algo no iba bien: "Hoy Venezia estaba en el jardín y me llamaron de que le costaba respirar y que tenía fiebre. Así que me super asusté. Alex la buscó y llamamos al médico, y aquí estamos en la guardia. Nos dijeron que es broncoespasmo. Ya le hicieron los estudios correspondientes, estamos aquí esperando a ver cómo salen ahora los resultados ya que no está con oxígeno". En sus reflexiones, reconoció: "Se la re banco mi cerdita, la verdad que es una genia", destacando la valentía de su hija.

Además, la madre compartió su propia experiencia emocional tras el susto vivido: "Yo me siento agotada y estoy hace unas horas. No puedo imaginar las mamás que tienen que vivir en un hospital con sus bebés. Les mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Solo ustedes saben la fuerza que tienen". Sus palabras resonaron con muchas otras madres que enfrentan situaciones similares_.