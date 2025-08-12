Una influencer asegura haber tenido un trío con L-Gante y Romina Uhrig: "Tenemos un video íntimo"
Yanina Latorre aseguró que Wanda Nara está enamorada del cantante de música RKT.
12/08/2025 | 11:44Redacción Cadena 3
Tras unas vacaciones en Miami, Yanina Latorre regresó a Sálvese quien pueda con un programa recargado de información. La conductora sacó al aire a una modelo que aseguró haber sido “la tercera en discordia” en la relación entre Wanda Nara y L-Gante y que incluso asegura haber participado de un trío junto a una ex Gran Hermano.
La modelo en cuestión, Miguelina Fredes Sarasola, es una joven rubia voluptuosa parecida a Wanda Nara que trabaja en una popular aplicación de venta de contenido explícito. En sus declaraciones, aseguró haber estado junto al cantante de música RKT: “Tenemos fotos en la casa de él. Foto no, perdón, video en la casa de él. Pero es un video íntimo. Eso ya es un video más picante, pero para adultos, digamos”.
Miguelina dijo conocer a L-Gante desde hace ya tres años, durante el rodaje de uno de sus videos musicales y que luego mantuvieron una amistad: "Empecé a ir a la casa. No me hago su ‘chica’ porque lo vi con miles de chicas”.
Además, confesó haber mantenido un trío con el músico y Romina Uhrig, ex diputada y participante de Gran Hermano: “Fuimos a la casa de Elián. Wanda no fue a la casa, y entonces, entre baile, baile y qué sé yo, nos agarra de la manito a las dos. Y bueno, dije ‘esta es la mía, ¿por qué no probar esta fantasía?’ Así que probamos y después yo me doy cuenta y dije ‘es Romina’”.
La rubia fue más allá y reveló que con L-Gante y Romina Uhrig "grabaron un video íntimo en la casa de él".
[Fuente: Noticias Argentinas]