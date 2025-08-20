UB40 agota entradas para su show en el Gran Rex en solo un mes de anticipación

FOTO: UB40, un fenómeno que no se apaga: agotaron su show en el Gran Rex a un mes de la fecha

La banda británica de reggae UB40 regresa a la Argentina con Ali Campbell y ya agotó las entradas del próximo 17 de septiembre en el Teatro Gran Rex, donde realizarán un show único, en una noche cargada de historia y emoción.

Con producción de Fénix Entertainment y tras haber conquistado los escenarios más importantes del mundo, el conjunto se presentará con la apertura de Blackdali, el proyecto solista de Darío Alturia, ex vocalista y compositor de Kameleba, una de las bandas más influyentes del reggae nacional.

Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, hits eternos como “Red Red Wine” y “Kingston Town”, y una voz que marcó a generaciones, el emblemático grupo musical llega con su formación actual -liderada por Ali Campbell- para celebrar el legado del reggae junto al calor único del público argentino.

Dueño de la voz que marcó a UB40, la llevó a vender 70 millones de discos y conquistar los rankings británicos, Campbell continúa difundiendo el espíritu del reggae por el mundo. Al frente de la formación actual de su banda, adhiere el legado que comenzó en 1979 en Birmingham, con la misión de difundir el estilo en todas sus formas.

"Tengo la mejor banda de reggae del mundo", aseguró Ali anteriormente, es que en sus shows se combinan clásicos, con temas más recientes como los del álbum Unprecedented. La banda actual incluye al bajista Colin McNeish, el baterista Paul Slowly, el trompetista Colin Graham y el baterista Frank Benbini, de Fun Lovin’ Criminals.