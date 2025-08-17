Toto Kirzner celebró sus 27 años rodeado de afecto, familia y amigos

El actor festejó su cumpleaños número 27 rodeado de afecto, en una jornada que combinó reuniones familiares, dedicatorias públicas y un brindis íntimo con amigos.

Araceli González, le dedicó un emotivo posteo con fotos del pasado y un video familiar desde su casa, donde se realizó una reunión informal. “Te amo”, escribió junto a una imagen de una antigua tapa de revista donde anunciaba su embarazo.

Adrián Suar también saludó al actor con una foto del pasado. “Feliz cumpleaños al mejor hijo del mundo”. Por otra parte, su pareja, Lucía Angelucci, compartió un collage de selfies y una dedicatoria romántica. “Mi mejor compañero, te amo en todas nuestras vidas”.

La noche incluyó una cena con amigos en un restaurante, donde Toto sopló la velita pasada la medianoche. A los saludos se sumaron su hermana Margarita, colegas como Pedro Alfonso, Migue Granados, y compañeros de proyectos recientes, que lo llenaron de muestras de cariño en redes sociales.