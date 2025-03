Tomás Dente revela su opinión sobre Jesica Cirio durante la entrevista con Pablo Montagna

En una reciente entrevista en el programa Pasa Montagna de Radio Rivadavia, Tomás Dente compartió su perspectiva sobre Jesica Cirio, destacando su descontento hacia la figura mediática. Durante la charla con Pablo Montagna, Dente se atrevió a imitar a Cirio, reproduciendo la famosa frase de ella: 'Yo no sé nada'.

En un momento clave de la entrevista, Dente enfatizó: 'La vida privada de los políticos es tan importante y relevante como la de una celebrity, estoy indignado con todo últimamente.' Montagna aprovechó para proponer un divertido intercambio de roles en el que Dente asumió el personaje de Cirio, a lo que él acertadamente contestó en tono burlesco.

El tema de conversación giró en torno al escándalo del Yategate, que tuvo como protagonista a Martín Insaurralde, exesposo de Cirio. 'Pero Jesica, ¿no te dabas cuenta de lo que hacía Martín?', indagó Montagna, mientras Dente respondía en tono jocoso replicando la famosa actitud de la modelo.

Más adelante, Dente dedicó un fuerte descargo ante el comportamiento de Cirio y las condiciones en las que sus empleadas domésticas trabajaban. En este contexto, se enfrentó al aire con un colega, defendiendo su postura firme.

El conductor afirmó: 'No vamos a permitir que nadie de afuera venga a cuestionar este programa. El conductor soy yo. No quiero pelear con Diego (Suárez Mazzea, panelista) ni con nadie, pero el programa lo manejo yo.' Dente dejó en claro su intención de no dejarse influenciar por el entorno.

Finalmente, el comunicador no se contuvo al expresar su opinión crítica sobre Cirio, asegurando que no existen excusas para su comportamiento. 'Ni ella ni su marido. El que está detenido en un calabozo de Comodoro Py es él, no es ni Mónica (la empleada doméstica) ni su familia.' A su vez, añadió: 'Voy a defender siempre a las personas de bien.' Afirmaciones que sembraron un fuerte eco en el ambiente mediático, poniendo en foco las controversias que giran en torno a la figura de Cirio.