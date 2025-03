Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: rumores de boda tras su reencuentro en Madrid

La pareja se reencontró hace poco más de un mes y los trascendidos sobre una futura boda no tardaron en llegar.

Luego del reencuentro entre la cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo de Paul, la pareja organizaría una boda íntima para los próximos meses en España, según trascendió en las últimas horas.

La imágen más fuerte sobre el regreso de la pareja resultó del partido entre el Atlético Madrid y el Real Madrid. Allí, la intérprete alentaba al deportista en el palco del estadio Riyadh Air Metropolitano, en el marco de la Champions League.

Según se supo, la pareja ya está comprometida y planea su boda en Ibiza durante el próximo verano europeo y se encuentra en pleno marco de organización sobre la festividad, aunque sería íntima y con invitados cercanos.

Sin embargo, el periodista español Roberto Antolin sostuvo: “Uno no hace la despedida de soltero en el mismo lugar en donde se casa, si -de Paul- hace la despedida en Ibiza, no se puede casar allí. Eso no es así en España, uno hace la despedida en un lado, y la boda, en otro completamente diferente”.

Además, el comunicador reveló que los rumores sobre el casamiento, no son recientes: “Lo que lanzaron es algo que han estado sopesando, no ahora”. En esta línea, Antolin no confirmó que la festividad se realice en breve: “No sé si en el próximo verano, pero sí que se los sondea a los compañeros de vestuario de Rodrigo de Paul en el Atlético de Madrid”.

“La imágen de Tini viendo el partido en el Metropolitano está dando la vuelta al mundo. Ella acá está mejor porque no tiene tanta presión de los medios. La vida de ellos en Madrid es más fácil de lo que sería en Argentina o Miami por la presión mediática”, añadió el periodista.

El comunicador afirmó que la pareja reside y transitan con tranquilidad respecto a los medios de comunicación: “Están en una zona exclusiva dentro de Madrid, pero pasan desapercibidos”.