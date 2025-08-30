Tamara Pettinato ya tiene fecha para regresar a elnuueve con nuevo programa
La hija de Roberto tendrá una nueva oportunidad en la televisión. El programa comenzará el domingo 31 de agosto a las 23.30 hs., con un formato de interés general y políticos como invitados.
30/08/2025 | 16:11Redacción Cadena 3
FOTO: Tamara Pettinato
Decime algo lindo, se estrenó el domingo 31 de agosto a las 23.30 hs., y no fue un programa de política sino uno de interés general protagonizado por políticos.
La conductora buscó mostrar un lado íntimo y personal de cada invitado desde su particular estilo fresco, espontáneo y divertido.
El programa, tuvo una duración de media hora de duración y constó de tres segmentos: una entrevista sobre temas personales, con algunas preguntas que fueron elegidas al azar de un cuestionario de 14 que recibieron todos los invitados focalizando en su historia y decisiones que definieron su personalidad; en el segundo, se le pidió al invitado idear una pregunta para la IA y reflexionar junto a Tamara sobre la respuesta obtenida; por último, se indagó acerca de cómo construyó su relación con la política, cuál fue el camino que lo llevó al lugar donde está y con quienes se identifica.
En la primera edición, el invitado fue Julio Zamora.
[Fuente: Noticias Argentinas]