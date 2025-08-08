FOTO: Sorpresa en La Voz Argentina: quiénes son los cuatro cantantes que se suman al reality

La Voz Argentina avanzó en su vibrante etapa de "las batallas", la cual culminó este domingo para dar paso a la próxima fase, los "Knockouts", que iniciará el lunes.

En la próxima y decisiva etapa del reality de canto que condujo Nico Occhiato, los jurados eligieron a dos miembros de sus equipos para enfrentarse en un duelo eliminatorio. A diferencia de las instancias anteriores, cada participante interpretó un tema individual.

Posteriormente, el coach de cada equipo tomó la difícil decisión de quién continuó en el certamen. Además, para añadir estrategia y drama a la competencia, cada coach tuvo la oportunidad de "robar" hasta dos participantes de otros equipos.

La otra novedad de los “Knockouts” fue la incorporación de otros cuatro cantantes, que se sumaron a los jurados Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Luck Ra y Miranda!.

Para potenciar la preparación de los concursantes y enriquecer las devoluciones, los jurados de La Voz Argentina contaron con el apoyo de destacados referentes de la música actual.

Por primera vez en la historia del programa, los co-coaches se unieron a los coaches en el escenario principal, participando activamente en el momento crucial de decidir quién avanza en la competencia.

De esta manera, los artistas que acompañarán a cada coach son Chaqueño Palavecino, para potenciar al team Soledad; Zoe Gotusso, para ayudar al team Lali; Cazzu, para apuntalar al team Luck Ra; y Emmanuel Horvilleur, para sumarse al team Miranda!.

La incorporación de estas nuevas figuras prometió elevar el nivel de la competencia y brindar una perspectiva fresca y diversa a los participantes y a la audiencia.