Sin Bandera regresa a Córdoba: una noche de baladas y emociones

Tras 25 años de conquistar corazones con sus inolvidables baladas, Sin Bandera vuelve a la ciudad de Córdoba para ofrecer un concierto que promete ser un viaje lleno de emociones, recuerdos y nuevas melodías.

El dúo integrado por Leonel García y Noel Schajris se presentará el próximo 19 de febrero de 2026 en Quality Espacio, en el marco de su esperada gira Escenas Tour.

Un reencuentro con los clásicos y nuevas canciones

Con hits como “Entra en mi vida”, “Que lloro” y “Kilómetros”, Sin Bandera marcó a generaciones con su estilo romántico y letras que han acompañado amores, desamores y momentos inolvidables.

En este regreso a Córdoba, el dúo no solo hará vibrar al público con sus canciones más icónicas, sino que también presentará nuevo material de su gira Escenas Tour, una propuesta que combina su esencia clásica con sonidos frescos que reflejan su evolución artística.

La promesa es clara: una noche cargada de suspiros, recuerdos y la magia que solo Sin Bandera sabe transmitir.

¿Cómo conseguir tus entradas? Los fanáticos tendrán la oportunidad de asegurar su lugar en este esperado concierto a través de dos etapas de venta:

Preventa Galicia: Desde el lunes 18 de agosto de 2025 a las 13 horas, exclusivamente a través de ticketek.com.ar, con la ventaja de adquirir entradas en 6 cuotas sin interés para clientes del Banco Galicia.

Venta General: A partir del martes 19 de agosto de 2025 a las 13:00 hs, las entradas estarán disponibles para todos los medios de pago en ticketek.com.ar y en la boletería de Quality Espacio.

Los precios van desde los $75.000 a los $160.000 más cargo por servicio.