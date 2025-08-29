Sebastián Graviotto confirmó el embarazo de Juana Repetto y su estado actual
Ellos tienen un hijo en común y hace poco habían anunciado su separación.
29/08/2025 | 15:00Redacción Cadena 3
FOTO: Sebastián Graviotto y Juana Repetto esperan un bebé/Fotografía: Redes
Juana Repetto sorprendió en redes sociales al revelar que está embarazada de su tercer hijo. El anuncio lo hizo de una manera muy especial, mediante un video en el que muestra a mujeres disfrutando su reciente separación y ella enterándose que va a tener otro hijo.
"Se agranda la familia", dijo Sebastián Graviotto a Intrusos, confirmando que es el padre del hijo que espera Juana Repetto.
"No tengo mucho para contar. En estos seis meses, una noche la invité a comer, la pasamos bien y pasó lo que pasó. Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía, que es lo que se merece", expresó Graviotto.
Al ser consultado por una posible reconciliación, el ex Gran Hermano respondió: "Como pareja, hoy estamos alejados, pero siempre con amor y haciendo equipo".
Juana Repetto ya es madre de dos varones. Toribio nació en 2016 por el método de inseminación artificial, mientras que Belisario nació en 2021, como fruto de su relación con Sebastián Graviotto.
Lectura rápida
¿Quién reveló que está embarazada?
Juana Repetto hizo el anuncio en redes sociales.
¿Quién es el padre del hijo que espera?
El padre es Sebastián Graviotto.
¿Cuántos hijos tiene Juana Repetto?
Tiene dos hijos, además del que espera.
¿Qué dijo Graviotto sobre su relación actual?
Dijo que como pareja están alejados, pero siempre están en buen término.
¿Qué día se realizó el anuncio?
Repetto hizo el anuncio en un video especial, aunque no se especificó el día.
[Fuente: Noticias Argentinas]