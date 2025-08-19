En vivo

Espectáculos

Se separó Dai Fernández, la actriz que vincularon con Nico Vázquez, tras siete años de relación

Según informó Paula Varela, la pareja habría sufrido un desgaste.

19/08/2025 | 10:09Redacción Cadena 3

FOTO: Se separó Dai Fernández, la actriz que vincularon con Nico Vázquez, tras siete años de relación

Dai Fernández, la mujer que fue señalada como la “tercera en discordia” en la relación entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, frente a los primeros rumores, se habría separado de su pareja Gonzalo Gerber tras siete años en relación.

Así lo informó Paula Varela en Intrusos (América TV): Es una separación que va a dar que hablar porque va a traer aparejada otras especulaciones”.

“Estamos hablando de Dai Fernández, compañera de Nico Vázquez en la obra Rocky y su exnovio Gonzalo Gerber. Hace 7 años que estaban juntos y hace un tiempo que venían con un desgaste”, reveló.

Según explicó la panelista, el desorden mediático que tuvo la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, que la ponían a ella en el ojo de la tormenta, desencadenó una crisis en la pareja que no pudieron solucionar y que terminó con el fin de la relación.

“También me dicen que todo este tema que pasó con Nico, toda la separación de él y el tema mediático, erosionó un poco una crisis que venía transitando la pareja y decidieron dar un paro”, explicó Varela.

Lectura rápida

¿Quién se separó?
Dai Fernández, actriz vinculada a Nicolás Vázquez.

¿Cuánto tiempo estuvieron juntos?
La pareja estuvo unida durante siete años.

¿Quién informó sobre la separación?
La panelista Paula Varela dio a conocer la noticia en televisión.

¿Cuál fue la causa de la separación?
La pareja sufrió un desgaste y una crisis exacerbada por el desorden mediático de la separación de otras figuras.

¿En qué programa se anunció la separación?
La noticia se emitió en Intrusos de América TV.

[Fuente: Noticias Argentinas]

