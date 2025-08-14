Se cumplen 30 años de "Chiquititas": el mensaje de Cris Morena

"Hace 30 años comenzaba una historia inolvidable que nos enseñó a mirar el cielo con otros ojos… Chiquititas es la voz que nos canta y nos recuerda que nunca dejemos ir a nuestro niño interior: ese hogar, ese rinconcito de luz donde aprendimos a reír, soñar y vivir en alegría", escribió Cris Morena en su cuenta de Instagram.

Junto al mensaje, publicó un video en el que se puede ver a un grupo de jóvenes de su escuela "Otro Mundo" interpretando uno de los temas de "Chiquititas", mientras intercalaban imágenes del exitoso programa infantil que marcó a toda una generación.

"Treinta años después, seguimos creyendo que las alas crecen cuando el corazón decide Volar Mejor. Y hoy, ese mensaje que nació con Chiquititas sigue brillando más fuerte que nunca: en los Artistas maravillosos de Otro Mundo que con alas propias, eligen el camino del corazón para cantar, bailar, asombrarse", agregó Cris Morena.

"Y, por último, sigue vivo en cada uno de los que creemos que 'si encontras tu chiquitita no hay que dejarla ir… Porque es la mejor partecita para comprender cómo hay que vivir' ¡Felices 30 años! Siempre Chiquititas", cerró en su mensaje.

El emotivo video termina con un agradecimiento: "Gracias por 30 años de volar juntos. Chiquititas vive en quien encuentra su chiquitita cada día".

Cris Morena optó por bajar el perfil tras la inesperada muerte de su nieta de 7 años, Mila Yankelevich, en un accidente marítimo en Miami. De todas formas, su equipo continúa trabajando con las grabaciones de la serie “Margarita”, que tiene atrapada a esta nueva generación, así como “Chiquititas” fue el gran suceso tantos años atrás.

