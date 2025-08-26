En vivo

Espectáculos

Santiago del Moro desmintió rumores sobre su futura salida de Telefe

El conductor se refirió a los rumores que circularon durante la tarde y fue contundente.

26/08/2025 | 20:00Redacción Cadena 3

FOTO: “Se viene”: Santiago del Moro contó toda la verdad sobre su futuro en Telefe

El conductor Santiago del Moro fue centro de atención en el escenario mediático de las últimas horas ya que circularon versiones que indicaban que renunciaría a Telefe, sin embargo, el presentador se refirió al supuesto conflicto en redes sociales y fue contundente.

En una historia de Instagram, el presentador sostuvo: “A todos los que me preguntan, sigo en mi casa, Telefe”. Al tiempo, explicó que está “feliz de que así sea”. Contrario a lo que la periodista Paula Varela había informado en Intrusos, cuando consideró que el presentador “dejaría el canal”.

Sin embargo, Del Moro informó sobre sus planes a futuro en la señal de las pelotas: “Nos vemos el 29 de Septiembre en los Martín Fierro de la TV”. Como si fuera poco, el conductor informó sobre una nueva etapa del reality que lo marcó hasta hace algunos meses.

“Ya estamos preparando todo lo que se viene con Gran Hermano (Generación Dorada). Gracias por estar ahí siempre. Sin ustedes no hay programas”, concluyó sobre el formato al que se presentarán ex participantes, famosos o personas ajenas al mundo televisivo.

Lectura rápida

¿Quién fue el foco de atención mediática? Santiago del Moro fue el centro de atención.

¿Qué rumores circularon respecto a Del Moro? Se mencionó que podría renunciar a Telefe.

¿Qué aclaró Del Moro en redes sociales? Sostuvo: “A todos los que me preguntan, sigo en mi casa, Telefe”.

¿Cuándo se presentará en los Martín Fierro? El 29 de septiembre.

¿Qué anunció sobre Gran Hermano? Comunicó que están preparando una nueva etapa del reality.

[Fuente: Noticias Argentinas]

