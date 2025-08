Rusherking habló sin filtros sobre la China Suárez, Ángela Torres y María Becerra

A poco tiempo de confirmar su última separación, Rusherking habló sin filtros sobre cómo continúa su vida amorosa y situación sentimental mientras sus tres ex novias, la China Suárez, María Becerra y Ángela Torres avanzaron en las suyas.

En diálogo con Puro Show, el artista no evitó hablar del tema previo a sus presentaciones. La primera pregunta al cantante fue si interpretaría “Perfecta”, una canción que le habría dedicado a la actual pareja de Mauro Icardi.

“Obvio que sí, ¿por qué no la cantaría?”, contestó sin problemas. Ante la consulta de si ello molestaría a su última pareja, Rusher aclaró que no tiene a quién molestar, si ese fuese el caso: “Yo no estoy con nadie ahora, estoy soltero”.

Sobre el adelanto de su nueva canción, que menciona una relación entre una persona de Zona Norte y otra de Quilmes, le preguntaron al músico si estaba dedicada a María Becerra, dado que ella es oriunda de allí: “¡Cómo les gusta buscar! Ya lo dije mil veces: mis letras salen de vivencias personales, pero no están dedicadas a nadie en particular”, explicó.

También habló de su relación con Ángela Torres, de quien se separó hace unas semanas: “Estoy contento, fue una etapa que ya cerré y ahora estoy en otra. Le deseo lo mejor”. Y agregó: “Con Ángela quedó todo bien. Fue una relación larga y terminamos en buenos términos. Cada uno está enfocado en sus proyectos.”

Finalmente, le pidieron una opinión sobre las fotos que circularon de la actriz junto a Franco Masini: “No vi nada, pero si ella está feliz, yo también lo estoy”.