Rosina Beltrán, nueva panelista de Yuyito González, vive un incómodo momento tras un robo inesperado

Rosina Beltrán, quien se incorporó recientemente como panelista al programa de Yuyito González, protagonizó un tenso momento tras sufrir un robo. En la última emisión del programa, la ex participante de Gran Hermano reveló su experiencia, lo que rápidamente se volvió viral en las redes.

La joven, que se encontraba cargando con su computadora y varias pertenencias, relató cómo sucedieron los hechos. "Al llegar a pagar el auto, me dejé el celular en el asiento. Fue un descuido", explicó Rosina durante su relato en el programa Empezar el Día, donde se sinceró sobre el incidente.

La panelista intentó recuperar su dispositivo mediante la aplicación de su teléfono, enviando un mensaje a la persona que ocupó el auto después de ella. "Le pedí que me devolviera el celular, que es fundamental para mi trabajo, pero me respondió que no había encontrado nada", comentó con evidente frustración.

Tras los intentos fallidos de obtener su celular, Rosina decidió acudir a la dirección de la pasajera que montó después de ella para preguntar sobre su móvil. "Aterrorizada, toqué la puerta y me atendió la familia de la chica. Había encontrado mi celular y se lo había entregado a la conductora", relató la panelista, quien no pudo ocultar su alivio ante el hallazgo.

Beltrán, preocupada por el desenlace, no se dio por vencida y fue a la comisaría a hacer la denuncia correspondiente. Con la colaboración de la policía, rastreó el teléfono hasta dar con él, ubicado en una bolsa cerca de las vías del tren. "Ayer por la noche estuvimos buscando con linternas hasta encontrarlo", cerró Rosina, quien finalmente pudo recuperar su celular tras un angustiante episodio.