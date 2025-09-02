Roberto Pettinato anunció su nueva relación sentimental en redes sociales

FOTO: Roberto Pettinato confirmó que está en pareja con un posteo en redes sociales: quién es

Roberto Pettinato confirmó que está en pareja a través de un romántico posteo en sus redes sociales. En LAM, Pepe Ochoa y las “angelitas” compartieron más detalles de la misteriosa mujer que enamoró al conductor.

“Celebración todos los días. ¿Pensaban que era una frase hecha? Nah. Es real”, escribió el músico junto a una imagen de él siendo abrazado por una mujer rubia.

La mujer que habría conquistado a Pettinato se llama Jimena Heredia. En su pasado fue modelo, vivió un tiempo en México y actualmente es madre de dos hijas, según contaron en LAM.

Pepe Ochoa contó que se comunicó con ella y que ella le expresó su felicidad por haber iniciado una relación con el músico: "Hablé con ella. Me dijo que estaba feliz, que estaban recontra contentos, que se habían encontrado un día en un evento, que ella lo encaró, él aceptó ir a tomar algo, y desde ese día no se separaron más".