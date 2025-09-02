Roberto Pettinato anunció su nueva relación sentimental en redes sociales
Pepe Ochoa reveló que la mujer es ex modelo y madre de dos hijas.
02/09/2025 | 10:06Redacción Cadena 3
FOTO: Roberto Pettinato confirmó que está en pareja con un posteo en redes sociales: quién es
Roberto Pettinato confirmó que está en pareja a través de un romántico posteo en sus redes sociales. En LAM, Pepe Ochoa y las “angelitas” compartieron más detalles de la misteriosa mujer que enamoró al conductor.
“Celebración todos los días. ¿Pensaban que era una frase hecha? Nah. Es real”, escribió el músico junto a una imagen de él siendo abrazado por una mujer rubia.
La mujer que habría conquistado a Pettinato se llama Jimena Heredia. En su pasado fue modelo, vivió un tiempo en México y actualmente es madre de dos hijas, según contaron en LAM.
Pepe Ochoa contó que se comunicó con ella y que ella le expresó su felicidad por haber iniciado una relación con el músico: "Hablé con ella. Me dijo que estaba feliz, que estaban recontra contentos, que se habían encontrado un día en un evento, que ella lo encaró, él aceptó ir a tomar algo, y desde ese día no se separaron más".
Lectura rápida
¿Quién confirmó su relación?
Roberto Pettinato anunció su nueva relación en redes sociales.
¿Cómo se llama la nueva pareja de Pettinato?
La mujer se llama Jimena Heredia.
¿Qué información reveló Pepe Ochoa?
Reveló que Jimena es ex modelo y que está feliz en su nueva relación.
¿Cómo se conocieron Pettinato y Jimena?
Se encontraron en un evento, donde Jimena lo encaró y luego comenzaron a salir juntos.
¿Qué escribió Pettinato en su posteo?
Dijo "Celebración todos los días. ¿Pensaban que era una frase hecha? Nah. Es real".
[Fuente: Noticias Argentinas]