Roberto Castillo desató una polémica con Yanina Latorre tras las cartas legales

FOTO: Roberto Castillo vs Yanina Latorre: el abogado intimó a la conductora y ella lo fulminó

Roberto Castillo, involucrado en un escándalo mediático, intimó a la conductora Yanina Latorre después de que esta hiciera las paces con Ana Rosenfeld. La tensión creció cuando medios de comunicación difundieron un documento donde se solicitaba a Latorre que se abstuviera de realizar declaraciones sobre el abogado.

El programa Infama de América TV dio a conocer el contenido de la carta: "Me dirijo a usted, a fin de intimarla formal y expresamente, que se abstenga de realizar cualquier mención pública o privada, independientemente de la veracidad del contenido, que implique la divulgación de información confidencial, conversaciones privadas". Este detalle dejó en evidencia la intención de Castillo de silenciar a la conductora.

Respuesta contundente de Latorre

Durante una transmisión en vivo, Latorre respondió a las acusaciones, asegurando que el abogado sólo buscaba notoriedad. Lo describió como "pobre chico" y "muy mal abogado" por intentar intimidarla con una carta que aún no había sido enviada formalmente. Según sus propias palabras, Castillo pretendía evitar que ella revelara ciertas conversaciones que ya tenía documentadas.

"No puedo pensar en contestarle a un hombre que fue violento con la madre de sus hijos", expresó Latorre, haciendo alusión a la imagen negativa que Castillo proyectó tras la difusión de videos donde se lo ve agrediendo a su ex pareja. A pesar de las intentonas legales, Latorre subrayó que no tiene intención de mostrar evidencias que incriminen a Castillo.

Condiciones en la entrevista

Además, la conductora reveló que Castillo había intentado ser invitado a su programa SQP pero ella rechazó la oferta, argumentando que el abogado quería imponer condiciones para la entrevista, como no transmitir los videos relacionados con su situación con Ana Rosenfeld. Esto revela la estrategia de Castillo en su intento por mantener una imagen favorable ante la opinión pública.

La lucha por la verdad

La confrontación entre ambos continúa escalando, donde cada uno expone su versión en los medios. Latorre sostiene que los intentos de intimidación de Castillo no tienen fundamento, ya que las conversaciones que él desea ocultar están, de hecho, presentadas ante la justicia. La mediática disputa deja en el aire múltiples interrogantes sobre la veracidad de los testimonios y la lucha por la verdad en medio de la controversia.