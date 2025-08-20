En vivo

Espectáculos

Ricardo Arjona sumó una nueva función en Miami por la alta demanda del público

El reconocido cantante sumó una tercera fecha en el Kaseya Center de la ciudad estadounidense.

20/08/2025 | 16:12Redacción Cadena 3

FOTO: Ricardo Arjona sumó una nueva función en Miami por la alta demanda del público

Ricardo Arjona, el guatemalteco que causa furor con su gira “Lo que el seco no dijo”, sumó una nueva fecha en Miami tras haber realizado dos sold out en el Kaseya Center y así llega una nueva edición debido a la alta demanda del público.

Con producción de Fénix Entertainment, el artista agotó las funciones del 2 y 3 de abril de 2026, por lo que ahora se podrá asistir al show, también, el 6 de abril en respuesta al masivo apoyo del público.

Esta nueva fecha representa una oportunidad adicional para que los fanáticos del sur de la Florida puedan disfrutar en vivo de la más reciente y renovada propuesta artística de Ricardo Arjona, en lo que promete ser una serie de noches inolvidables.

Miami no se conforma con una sola noche y así más fanáticos tendrán la oportunidad de disfrutar de un espectáculo imperdible cargado de grandes éxitos y momentos inolvidables.

Esto ocurre, en el marco de su último recorrido mundial que generó una respuesta arrolladora desde su lanzamiento, que lo posicionó como uno de los eventos musicales más esperados del año.

El anuncio llega apenas semanas después de otro hito en su carrera: dos fechas consecutivas completamente agotadas en el icónico Madison Square Garden de Nueva York, los días 11 y 12 de febrero de 2026.

Lectura rápida

¿Qué hizo Ricardo Arjona recientemente? Sumó una nueva fecha en Miami por la alta demanda del público.

¿Dónde se llevará a cabo el nuevo show? En el Kaseya Center de Miami, Florida.

¿Cuándo son las fechas agotadas? Las funciones iniciales eran el 2 y 3 de abril de 2026.

¿Cuándo será la nueva función? La nueva función será el 6 de abril de 2026.

¿Qué otras fechas fueron exitosas en su carrera? Dos fechas agotadas en Madison Square Garden los días 11 y 12 de febrero de 2026.

[Fuente: Noticias Argentinas]

