Ricardo Arjona en Argentina: paso a paso cómo conseguir entradas en cuotas sin interés

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona aguardó por un épico regreso a Buenos Aires, en el marco de su gira “Lo que el Seco no dijo”, con cinco sold outs en el Movistar Arena y una sexta fecha para el 12 de mayo de 2026, que ya causó furor entre sus fans.

Con producción de Fénix Entertainment, los días 1, 2, 3, 7 y 11 de mayo agotaron todas las entradas y ya se pudieron adquirir tickets para la noche siguiente, a través del siguiente enlace, en la página del Movistar Arena.

Al hacer clic en “reservar”, el usuario pudo seleccionar la fecha para el concierto, con previo inicio de sesión en la web: los clientes de Movistar utilizaron su mismo usuario y contraseña, y quienes no dispusieron del mismo, pudieron crearlo en el momento.

Tras realizar una breve fila virtual, se podrá elegir la ubicación en el arena y la cantidad de entradas, con un tope de 4 por persona. Ante los medios de pago, hubo más de ocho opciones disponibles, y una de ellas brindó la posibilidad de seis cuotas sin interés.

Para los clientes de Tarjeta Santander American Express, los usuarios pudieron acceder al beneficio de financiar cada ticket -se debió respetar el mismo tope en cantidad- hasta seis pagos.

Asimismo, se pudo reservar estacionamiento para el espectáculo en el mismo sitio web, donde aún quedaron entradas disponibles para la última fecha de “el Seco” en Argentina, con 23 shows en su país natal, dos conciertos en el Madison Square Garden y dos en el Kaseya Center de Miami.