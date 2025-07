Ricardo Arjona agotó las entradas para el Madison Square Garden en tres horas

El reconocido cantautor Ricardo Arjona agotó las entradas para su próximo show en el neoyorquino Madison Square Garden, en tres horas y el espectáculo que se realizará el próximo 11 de febrero de 2026 ya está agotado, en el marco de su gira “Arjona, lo que El Seco no dijo”.

Es que lo propio había ocurrido con sus conciertos en Guatemala: a las 15 horas no había más tickets en su país natal, donde tiene presentaciones previstas a los largo de octubre y noviembre, en diversos puntos del lugar.

El artista llegará a Argentina el 30 de noviembre y 01 de diciembre en el Estadio Vélez Sarsfield con producción de Fénix Entertainment. En medio de la emoción, señaló: “Llegué a la oficina y me recibieron con la noticia de que el Madison Square Garden se vendió en cuestión de horas”.

“Parece que nos estuviéramos inventando todo esto. No hago más que agradecer. Estoy nervioso y todo”, concluyó en la publicación, acompañada por el texto: “Algo está pasando que no entiendo, ni quiero entender. En 6 horas logramos hacer Sold Out del Madison Square Garden. Esto es una locura”.

Arjona prepara además el lanzamiento de un nuevo disco de estudio, uno de sus trabajos más personales, apenas un año después de su último material. La gira incluirá una nueva puesta en escena con su sello característico: escenografías teatrales, músicos de alto nivel y una propuesta visual que transforma cada concierto en una experiencia cinematográfica.

Mientras crece la expectativa por conocer más destinos, miles de fans de todo el mundo ya planean viajar a Guatemala para vivir de cerca esta nueva etapa del artista.