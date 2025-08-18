Rating del domingo entre subas y bajas: La Voz, Juana Viale y más
Los números más destacados.
18/08/2025 | 10:38Redacción Cadena 3
FOTO: Marley, y otro año haciendo lo mismo, con famosos clase B.
La voz Argentina alcanzó un promedio de 11.0 puntos. Fue lo más visto del día y marcó 1 décima menos que la emisión del domingo anterior.
Almorzando con Juana promedió 3.5 puntos. Quedó segundo en su franja, es la emisión más alta del ciclo de las últimas cinco emisiones y fue junto con el mundo del espectáculo lo segundo más visto del canal.
Por el mundo, con un desgastado Marley, midió 8.2 puntos. Es la emisión más baja del ciclo de los domingos pero de todas maneras fue el segundo programa más visto de la jornada.
GPS promedió 1.3 puntos. Es la emisión más baja del ciclo del último mes y medio pero de todas maneras quedó tercero en su franja y fue el segundo programa más visto del canal.
Implacables marcó 1.3 puntos. Quedó cuarto en su franja pero fue lo más visto del canal y se mantuvo en el promedio que lleva el ciclo en lo que va del año.
