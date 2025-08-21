Rating de miércoles: estos fueron los programas más vistos de cada canal

Buenas Noches Familia volvió a ganar el torneo B de la TV: con 6.4 fue el programa más visto por fuera de Telefe. El podio del canal del socito lo completaron Ahora Caigo con 5.6 y Telenoche con 5.3. Mario Pergolini volvió a dar el ausente.

LAM se consagró como lo más visto de América TV con apenas 4.0. Lo acompañaron otros dos ciclos de chimentos: Intrusos y Sálese Quién Pueda con 3.1 y 3.0 respectivamente.

En Canal 9, Beto Casella se quedó nuevamente en la cima con un promedio de 3.2 puntos de rating. Muy de cerca lo siguieron Tele 9 Central y Tele 9 Mediodía con 3.1 y 2.9.