Rating de miércoles: El Trece rompió el monopolio y volvió al Top 5 de la audiencia

FOTO: Guido volvió lo hizo de nuevo, entró en el Top 5 del día.

El Trece volvió a meter un programa en el Top 5 de audiencia del día y eso de por sí ya es noticia, lunes y martes Telefe monopolizó la lista de los más vistos por completo.

Como no podía ser de otra manera, el que rompió ese monopolio fue Guido Kaczka a caballo de su Buenas Noches Familia. El ciclo de entretenimientos en vivo marcó 6.4 y se quedó con el quinto puesto de la jornada.

La Voz Argentina se coronó una vez más como lo más visto del día con un promedio de 10.6 puntos de rating. El certamen de canto fue el único envío del miércoles que alcanzó los dos dígitos en toda la TV abierta.

Lo siguió la novela extranjera La Traición con 7.0 y el podio lo cerraron Pasapalabra y Telefe Noticias con una media de 6.7. El cuarto puesto le correspondió a El Noticiero de la Gente con 6.5. En resumen, los mismos programas que el martes, con el agregado de Guido. Todos con bajos promedios. El fútbol de Libertadores y Sudamericana sigue afectando a la TV vernácula.