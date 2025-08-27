Rating de la TV: Milagro, El Trece metió un programa en el podio de los más vistos
El reality de canto 'La voz Argentina' promedió 11.2 puntos, marcando un nuevo pico en audiencia. 'Buenas noches familia' también destacó entre los más vistos.
27/08/2025 | 13:40Redacción Cadena 3
FOTO: Con un nuevo Guido, El Trece da pelea.
El reality de canto, La voz Argentina alcanzó un promedio de 11.2 puntos. Subió 1.2 puntos con respecto a la emisión anterior. Fue lo más visto de la televisión Abierta.
Buenas noches familia promedió 6.8 puntos. Fue el tercer programa más visto de la jornada y fue la marca más alta del ciclo de las últimas dos semanas y media. Así El Trece metió un programa en el podio de lo más vistos de un día de semana después de mucho tiempo.
Ahora caigo midió 5.3 puntos. Fue lo segundo más visto del canal y quedó muy cerca de Telefe en la competencia directa. Es la medición más alta del ciclo de las últimas cuatro emisiones.
En América TV Intrusos marcó 2.6 puntos. Quedó tercero en su franja y es la emisión más baja de las últimas dos emisiones.
Lectura rápida
¿Cuál fue el programa más visto del martes? La voz Argentina fue el programa más visto, alcanzando 11.2 puntos.
¿Cuánto subió La voz Argentina respecto a la emisión anterior? Subió 1.2 puntos con relación a la emisión anterior.
¿Qué programa promedió 6.8 puntos? Buenas noches familia promedió 6.8 puntos, siendo el tercer más visto del día.
¿Cuánto midió Ahora caigo? Ahora caigo midió 5.3 puntos, quedando como el segundo más visto del canal.
¿Qué audiencia marcó Intrusos en América TV? Intrusos marcó 2.6 puntos, quedando tercero en su franja horaria.
[Fuente: Noticias Argentinas]