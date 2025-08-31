Rating de la TV del sábado: Así le fue a Iván de Pineda, Mirtha Legrand y otros
Los números del especial sobre los dos años de la muerte de Silvina Luna.
31/08/2025 | 11:56Redacción Cadena 3
FOTO: Secreto verdaderos recordó a Silvina Luna a dos años de su trágica muerte.
Pasapalabra, el ciclo de entretenimientos conducido por Iván de Pineda, fue lo más visto del sábado con 6.6 puntos.
Con estilo midió 1.5 puntos, superando a Implacables como lo más visto del canal por 0.1 décima.
La noche de Mirtha hizo 3.4 puntos, midiendo un punto menos que el programa de la semana anterior y siendo uno de los números más bajos de los últimos dos meses.
Secretos verdaderos realizó un programa dedicado a Silvina Luna por el aniversario de su fallecimiento y alcanzó 1.5 puntos, manteniendo sus números promedio y sólo bajando 0.1 décima del programa anterior.
Fuente: Kantar Ibope/Televisión.com.ar.
[Fuente: Noticias Argentinas]