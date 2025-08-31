En vivo

Aldosivi vs. Boca

Argentina

Gala de la F1 y Rally

Claudio Giglioni

Argentina

La Cadena del Gol

Aldosivi vs. Boca

Rosario

Heat 100

Fernanda y Fernando

Clave de Sol

Pato Bon

Fronteras afuera

Espectáculos

Rating de la TV del sábado: Así le fue a Iván de Pineda, Mirtha Legrand y otros

Los números del especial sobre los dos años de la muerte de Silvina Luna.

31/08/2025 | 11:56Redacción Cadena 3

FOTO: Secreto verdaderos recordó a Silvina Luna a dos años de su trágica muerte.

Pasapalabra, el ciclo de entretenimientos conducido por Iván de Pineda, fue lo más visto del sábado con 6.6 puntos.

Con estilo midió 1.5 puntos, superando a Implacables como lo más visto del canal por 0.1 décima.

La noche de Mirtha hizo 3.4 puntos, midiendo un punto menos que el programa de la semana anterior y siendo uno de los números más bajos de los últimos dos meses.

Secretos verdaderos realizó un programa dedicado a Silvina Luna por el aniversario de su fallecimiento y alcanzó 1.5 puntos, manteniendo sus números promedio y sólo bajando 0.1 décima del programa anterior.

Fuente: Kantar Ibope/Televisión.com.ar.

Lectura rápida

¿Cuál fue el programa más visto del sábado?
El programa más visto fue Pasapalabra con 6.6 puntos.

¿Qué puntaje obtuvo La noche de Mirtha?
La noche de Mirtha midió 3.4 puntos, un punto menos que la semana anterior.

¿Qué especial realizó Secretos verdaderos?
Secretos verdaderos realizó un programa en homenaje a Silvina Luna, alcanzando 1.5 puntos.

¿Cómo le fue a Con estilo?
Con estilo midió 1.5 puntos, superando a Implacables por 0.1 décima.

¿Cuál es la fuente de estos datos?
Los datos provienen de Kantar Ibope y Televisión.com.ar.

[Fuente: Noticias Argentinas]

