Rating de la TV: Cómo le fue a Cobra Kai, Iván de Pineda y Mirtha Legrand

Iván de Pineda y su Pasapalabra fue lo más visto del sábado con 5.5 puntos. Por su parte Mirtha Legrand volvió a tener una buena noche y con un promedio de 4.4 se consagró como lo más visto de El Trece y lo cuarto de toda la TV abierta.

Cobra Kai, la serie de Netflix que continúa la historia de la saga Karate Kid, se emitió por primera vez en Telefe y su primer episodio alcanzó los 5.3 puntos.

Pasión de sábado (América, 13:00) midió 0.8 puntos, siendo el programa con rating más bajo en lo que va del mes. Te sigo queriendo (Elnueve, 14:30) promedió 0.8 puntos, y aunque no es uno de sus números más altos se posicionó como el tercer programa más visto del canal.