Rating: Ahora Caigo, LAM y Bendita hicieron punta en sus canales

FOTO: Darío Barassi desbancó a Guido Kaczka como lo más visto de El Trece.

Telefe estuvo tan lejos del resto que los otros tres canales privados jugaron otro torneo. Este martes ese campeonato lo ganó Darío Barassi. Ahora Caigo fue lo más visto por fuera del canal de las pelotas con un promedio de 5.3 puntos de rating.

Esto se dio principalmente gracias a la baja de Guido Kaczka y su Buenas Noches Familia, que afectado por los partidos de Huracán, Vélez y Racing por cable y streaming, consiguió una baja marca de 5.1. Como es habitual, Telenoche completó el podio de la casa con una media de 4.5.

En América TV, lo más visto volvió a ser LAM con 4.4, seguido por Sálvese Quién Pueda con 3.3 y DDM con 3.0. El canal del cuadradito también se vio afectado por el deporte más seguido por los argentinos.

Beto Casella recuperó la cima en Canal 9, la había perdido el lunes contra el histórico Claudio Rigoli. Bendita consiguió una media de 3.7, seguido por Tele 9 Central con 3.3. El podio lo cerró Tele 9 Mediodía con 2.9.