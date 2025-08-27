En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Quién es Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara con un pasado controvertido

Yanina Latorre y Majo Martino dieron a conocer el pasado detrás de la nueva pareja de la empresaria.

27/08/2025 | 10:28Redacción Cadena 3

FOTO: Quién es Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara con un pasado controvertido

Wanda Nara estaría iniciando una nueva relación con una persona alejada de los medios, pero no ajena a los escándalos mediáticos, ya que se trataría de un hombre asociado con Elías Piccirillo, ex esposo de Jésica Cirio y detenido acusado de plantar un arma y estupefacientes de Francisco Hauque.

Majo Martino, panelista de Sálvese quien pueda (América TV), brindó detalles exclusivos sobre la supuesta nueva pareja de la empresaria: “Él se llama Martín Migueles. ¿Saben dónde vive él? Él no tiene casa propia, se la dieron como parte de pago, le deben muchísima guita, todo muy turbio”.

Y agregó: “Piccirillo le dio su casa, porque le debe muchísima plata. Como forma de pago le firmó un contrato de alquiler por diez años”.

Además, Martino contó como habría iniciado su romance con el empresario, sosteniendo que es “el tipo” de hombres que le gusta a Wanda: “Salen hace dos o tres meses”.

A su vez, Yanina Latorre sumó el origen de su relación y reveló el escandaloso pasado de Migueles con las mujeres: "Los presentó el Tano, que es un amigo de Wanda, que es amigo de Chaco, su peluquero".

Tiene varias exmujeres. Con la primera tiene una hija grande, que es a la única que reconoció. Pero con una mujer de hace unos años, en 2020 quedó embarazada, él nunca conoció al niño, se llama León. Con esta chica tiene juicio por alimentos”, informó.

Y dio a conocer la denuncia que carga el ex socio de Piccirillo en su detrás:"Tiene denuncia por violencia de género con la madre de su hijo. Perdió todos los juicioss. La echó de la casa a la mamá de su hijo, estando embarazada para ponerse de novia con una que trabajaba en una inmobiliaria de Nordelta".

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién es Martín Migueles? Es el nuevo novio de Wanda Nara, supuesto empresario con un pasado polémico.

¿Cómo inició su relación con Nara? Se habrían conocido a través de un amigo en común. Según reportes, comenzaron a salir hace dos o tres meses.

¿Cuál es su vínculo con Elías Piccirillo? Martín Migueles está relacionado con Elías Piccirillo, quien le proporcionó una vivienda como parte de una deuda.

¿Qué denuncias enfrenta Migueles? Tiene denuncias por violencia de género y ha perdido juicios por alimentos respecto a uno de sus hijos no reconocidos.

¿Quiénes fueron las fuentes de la información? Los panelistas Yanina Latorre y Majo Martino brindaron los detalles en medios de comunicación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho