Preocupación en Telefe por el rating de La Voz Argentina: tuvo su medición más baja del año
El partido entre River y Unión por la Copa Argentina afectó fuerte al Prime Time de la TV abierta.
29/08/2025 | 11:15Redacción Cadena 3
FOTO: El partido de River afectó fuerte a La Voz.
La voz Argentina, con el partido de River - Unión por Copa Argentina en TyC Sports, promedió 8.6 puntos. Si bien fue lo más visto del día de la TV Abierta, es la medición más baja en lo que va del programa.
Buenas noches familia con el partido de fútbol enfrente, marcó 5.1 puntos. Es la medición más baja del programa en lo que va de la semana, fue el tercer programa más visto del canal y quedó segundo en su franja.
Sálvese quien pueda midió 3.0 puntos. Quedó tercero en su franja, marcó 3 décimas por arriba del promedio que lleva el ciclo pero de todas maneras fue el segundo programa del canal.
Fuente: Kantar Ibope Media/Televisión.com.ar
Lectura rápida
¿Qué programa tuvo el rating más bajo del año?
La Voz Argentina tuvo su medición más baja, promediando 8.6 puntos.
¿Qué partido afectó el rating?
El partido entre River y Unión por la Copa Argentina.
¿Cuál fue la medición de Buenas noches familia?
El programa marcó 5.1 puntos, su medición más baja de la semana.
¿Qué calificación obtuvo Sálvese quien pueda?
Sálvese quien pueda midió 3.0 puntos, quedando tercero en su franja.
¿Quién proporcionó los datos de audiencia?
La información fue suministrada por Kantar Ibope Media/ Televisión.com.ar.
[Fuente: Noticias Argentinas]