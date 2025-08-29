Preocupación en Telefe por el rating de La Voz Argentina: tuvo su medición más baja del año

FOTO: El partido de River afectó fuerte a La Voz.

La voz Argentina , con el partido de River - Unión por Copa Argentina en TyC Sports, promedió 8.6 puntos. Si bien fue lo más visto del día de la TV Abierta, es la medición más baja en lo que va del programa.

Buenas noches familia con el partido de fútbol enfrente, marcó 5.1 puntos. Es la medición más baja del programa en lo que va de la semana, fue el tercer programa más visto del canal y quedó segundo en su franja.

Sálvese quien pueda midió 3.0 puntos. Quedó tercero en su franja, marcó 3 décimas por arriba del promedio que lleva el ciclo pero de todas maneras fue el segundo programa del canal.

Fuente: Kantar Ibope Media/Televisión.com.ar