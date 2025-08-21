Preocupación en América con el arranque de Trato Hecho: Ya se baraja cambio de horario
El programa de Santi Maratea no alcanza el rating anhelado por las autoridades del canal.
21/08/2025 | 08:15Redacción Cadena 3
FOTO: Sabti Maratea y un comienzo por debajo de las expectativas en América TV.
Hay preocupación en el canal del cuadradito por el rating de Trato Hecho, el programa de entretenimientos conducido por el influencer de las colectas Santi Maratea.
Esta miércoles, si bien faltan conocer los números definitivos, el minuto a minuto tiró datos muy preocupantes para la gerencia del canal. Trato Hecho tocó pisos por debajo del punto de rating en pleno prime time de América TV.
Incluso ya se rumorea por los pasillos de la emisora que si el ciclo no levanta, apenas lleva 10 emisiones, podrían cambiarlo de horario y probar suerte a las 23:00, dejando el horario de las 22:00 para el eterno comodín de la casa: Pasó en América.
Lectura rápida
¿Cuál es la preocupación en América TV? Hay preocupación por el bajo rating de Trato Hecho, el programa conducido por Santi Maratea.
¿Qué horario se evalúa para el programa? Se evalúa cambiar el horario de Trato Hecho a las 23:00 si no mejora su rating.
¿Cuántas emisiones tuvo Trato Hecho? Trato Hecho lleva 10 emisiones desde su estreno.
¿Cuál es el programa que podría reemplazarlo? El programa Pasó en América podría ocupar el horario de las 22:00 si Trato Hecho no mejora.
¿Qué datos se conocieron este miércoles? Minuto a minuto indicó que Trato Hecho tocó pisos bajo el punto de rating durante el prime time.
[Fuente: Noticias Argentinas]