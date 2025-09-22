En vivo

Belgrano vs. Newell´s

Argentina

Raúl Monti

Argentina

Belgrano vs. Newell´s

Rosario

Estudiantes vs. Def. y Justicia

La Plata

Melina Uliarte

Agostina y Conrado

Espectáculos

Premios Martín Fierro 2025: fecha, horario y conductor de la ceremonia

La fiesta grande de la TV de aire tendrá una nueva edición.

22/09/2025 | 18:32

FOTO: Premios Martín Fierro 2025: fecha, horario y conductor de la ceremonia

Es cierto que actualmente hay mil premios Martín Fierro (sería una gran perdida de tiempo pasar por todos lo rubros que se le ocurrieron premiar al presidente de APTRA Luis Ventura), pero el más importante sigue siendo el de la televisión por aire.

La fiesta grande de la TV vernácula tendrá una nueva edición y ya se confirmaron fecha, horario, canal y conductor de la ceremonia organizada por la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión.

Llega la entrega de los Premios Martín Fierro a la televisión el próximo lunes 29 de septiembre desde las 19 horas (con la previa de la Alfombra Roja), con el versátil Santiago del Moro conductor, por la pantalla de Telefe.

Fuente: Telefe/Foro Medios

Lectura rápida

¿Qué evento se realizará? La entrega de los Premios Martín Fierro a la televisión.

¿Quién será el conductor? El evento contará con Santiago del Moro como conductor.

¿Cuándo será la ceremonia? Tendrá lugar el lunes 29 de septiembre.

¿A qué hora comenzará? Iniciará a las 19 horas, con previa de la Alfombra Roja.

¿Por qué es importante? Es la principal ceremonia de premios de la televisión por aire en Argentina.

[Fuente: Noticias Argentinas]

