FOTO: Playoffs en La Voz Argentina: a qué hora dan el reality este martes y quiénes compiten

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe con un jurado repleto de estrellas, se encuentra en su nueva etapa de Playoffs, que continúa este martes con más presentaciones.

Como siempre, el programa que conduce Nico Occhiato se mantienen en su horario habitual de las 21.45 horas, por la pantalla de Telefe.

Este domingo dieron inicio los “Playoffs”: en esta nueva fase, los once integrantes de un mismo equipo se presentarán en el escenario e interpretarán una canción de forma individual.

La decisión se divide en dos partes: el coach elige a cinco concursantes para salvar, mientras que el público tendrá la posibilidad de votar por sus participantes favoritos. Los tres artistas más votados de cada Team continuarán en el certamen, mientras que los tres con menos votos quedarán fuera de la competencia.

Ya pasó el team Lali, por lo que este martes continúa Luck Ra, quien deberá elegir a quiénes siguen en carrera.

Cómo ver en vivo La Voz Argentina

El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.