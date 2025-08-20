Pampita sigue retrocediendo escalones en el rating de TV
La extraña paradoja de un imán de marcas que es un repelente para los televidentes.
20/08/2025 | 10:33Redacción Cadena 3
FOTO: Guido y Pampita
La Voz Argentina con la Conmebol Libertadores enfrente, midió 10.3 puntos. Bajó 1.7 puntos con respecto a la emisión del día anterior pero de todas maneras fue lo más visto del martes.
LAM, con el partido de Velez vs. Fortaliza enfrente, y gracias a la confesión de Gimena Accardi, promedió 4.4 puntos. Le ganó a Telenoche y fue lo más visto del canal.
Los 8 escalones midió 2.6 puntos. Es la emisión más baja del ciclo de las últimas cinco emisiones. Lo más bajo de la tarde del canal y quedó tercero en su franja. Está claro, Pampita no es Guido.
El noticiero de la gente marcó 7.5 puntos, es la medición más alta del noticiero de las últimas dos semanas y como consecuencia de los bajos números del prime time, fue lo segundo más visto de la TV Abierta.
[Fuente: Noticias Argentinas]